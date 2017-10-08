09 октября 2017, 11:04Общество Пензенцы жалуются на грязь в кафе на пр. Победы рядом со школой Пензенец пожаловался на антисанитарию в кафе на проспекте Победы, рядом с которым находится образовательное учреждение.

Об этом житель города написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Рядом расположена школа, дети идут толпами, едят шаурму из грязного окна. Компот наливают из бутылки б/у. Тут же - пиво разливное, напротив кафе. На открытой кухне повара без стеснения работают без перчаток и на грязном столе», - сообщается в обращении.

Информагентство направило официальный запрос в мэрию города, чтобы разобраться в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=liZc7IygA-A

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