Пензенцы завоевали «золото» спартакиады трудящихся

Команда города Пензы победила на спартакиаде трудящихся. Соревнования прошли в Каменке в рамках празднования 80-летия со дня образования области.

Победителям и призерам соревнований вручили кубки, медали и дипломы минспорта региона, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, в соревнованиях принимали участие 33 команды области. Конкурсанты соревновались за победу в армспорте, волейболе, гиревом спорте, легкой атлетике, настольному теннисе, перетягивании каната, плавании, уличном баскетболе, шахматах и мини-футболе. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».