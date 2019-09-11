Пензенцы завоевали «золото» спартакиады трудящихся

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11 сентября 2019, 16:38Спорт
Команда города Пензы победила на спартакиаде трудящихся. Соревнования прошли в Каменке в рамках празднования 80-летия со дня образования области.
Победителям и призерам соревнований вручили кубки, медали и дипломы минспорта региона, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Напомним, в соревнованиях принимали участие 33 команды области. Конкурсанты соревновались за победу в армспорте, волейболе, гиревом спорте, легкой атлетике, настольному теннисе, перетягивании каната, плавании, уличном баскетболе, шахматах и мини-футболе. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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