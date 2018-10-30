Пензенцы завоевали медали на международных соревнованиях по велоспорту

Гонщики из Пензы приняли участие в международных соревнований по велоспорту ВМХ «Saransk Indoor 2018».

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, среди женщин две гонки выиграла Наталья Афремова, среди юниорок в первой гонке на третьем месте оказалась Ирина Афремова, а во втором заезде она стала четвертой. Пятое место получил Даниил Тельнов.

Благодаря этим состязаниям спортсмены набирают очки для отбора и участия на Олимпийских играх 2020 года (0+), которые пройдут в Токио, пишет ИА «Пенза-Пресс».