Пензенцы завоевали медали на международных соревнованиях по велоспорту

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30 октября 2018, 12:36Спорт
Гонщики из Пензы приняли участие в международных соревнований по велоспорту ВМХ «Saransk Indoor 2018».
Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, среди женщин две гонки выиграла Наталья Афремова, среди юниорок в первой гонке на третьем месте оказалась Ирина Афремова, а во втором заезде она стала четвертой. Пятое место получил Даниил Тельнов.
Благодаря этим состязаниям спортсмены набирают очки для отбора и участия на Олимпийских играх 2020 года (0+), которые пройдут в Токио, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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