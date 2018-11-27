Пензенцы завоевали две медали на открытом кубке по плаванию

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27 ноября 2018, 12:34Спорт
Пензенцы приняли участие в открытом кубке Рязанской области по плаванию, который проходил в городе Сасово.
Регион представляли 26 человек, среди них были воспитанники спортивной школы водных видов спорта, занимающиеся под руководством двух тренеров – Шушанны Григорян и Юлии Пивоваровой.
«По итогам турнира пензенцы завоевали несколько наград. Так, Анна Тургенева получила бронзовую медаль на дистанции 200 метров, а Амир Хабибулин завоевал «бронзу» на дистанции 400 метров комплексным плаванием», - сообщает пресс-служба регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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