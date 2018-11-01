Пензенцы завоевали два «золота» на первенстве России по водному поло

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01 ноября 2018, 11:03Спорт
Пензенские спортсмены принимают участие в первом туре первенства России по водному поло (0+), который проходит в городе Дзержинск. Участниками турнира стали юноши и девушки до 15 лет.
В составе пензенской команды – 15 человек. Спортсмены под руководством старшего тренера Вадима Карташова уже провели три игры, в двух из которых стали победителями. Им удалось обыграть «Зарю-2» из Дзержинска, а также команду Спортивной школы олимпийского резерва №7 из Челябинска.
Соревнования продлятся до 3 ноября. Пензенцам предстоит провести еще три игры, сообщает пресс-служба регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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