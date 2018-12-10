Пензенцы завоевали 11 наград на соревнованиях по робототехнике

В Тамбове прошел межрегиональный фестиваль робототехники, в котором приняли участие 140 команд из Пензенской, Тамбовской и Липецкой областей.

Пензенскую область представляли ученики гимназии № 35, лицея № 73 и школы села Старое Славкино Малосердобинского района. По итогам фестиваля ребята завоевали 11 призовых мест. Из них - шесть первых, четыре вторых и одно третье.

Ученики гимназии №35 заняли первые места в «Сборе урожая» и «Траектории: гонка по маршруту (младшая возрастная группа)», вторые места в категориях «Траектория: гонка по маршруту (средняя возрастная группа)» и «Турнир Х-Робот», сообщает пресс-центр регионального правительства.

Команда лицея № 73 заняла первые места в категориях «Бытовая робототехника», «Игровая робототехника», «Скоростная магистраль (младшая возрастная группа)», «Траектория: гонка по маршруту (старшая возрастная группа)», второе место в категории «Бытовая робототехника».

Команда школы села Старое Славкино заняла второе место в категории «Сбор урожая» и третье место в категории «Триатлон TURBO», пишет ИА «Пенза-Пресс».