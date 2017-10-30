30 октября 2017, 17:01Общество Пензенцы заплатят за поддельные больничные 27 тысяч рублей За десять месяцев 2017 года специалисты пензенского регионального отделения Фонда соцстрахования выявили два поддельных листка нетрудоспособности. Их пытались предъявить работники за свои прогулы.

Все случаи довели до сведения правоохранительных органов. Заведено четыре уголовных дела по пяти поддельным листкам нетрудоспособности, из них два уголовных дела завели на одного и того же сотрудника. Он предъявил работодателю три поддельных документа.

«По всем уголовным делам судебные органы вынесли решение о наказании работников за использование заведомо подложного документа и попытку присвоения госсредств в виде штрафа в размере 27 тысяч рублей», - сообщает отдел по связям с общественностью пензенского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Для сравнения, в 2016 году было выявлено четыре случая выявления поддельных больничных, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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