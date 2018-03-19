Пензенцы заняли второе место на первенстве России по теннису

В Тольятти прошло командное первенство России по теннису среди юношей и девушек до 15 лет.

По итогам соревнований пензенская команда юношей заняла второе место.

В групповом этапе спортсмены одержали победу над командами Оренбургской, Нижегородской и Кемеровской областей, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В финале пензенцам предстояло встретится с командой Республики Татарстан, которая выиграла со счетом 2:0, пишет ИА «Пенза-Пресс».