Пензенцы заняли второе место на первенстве России по теннису

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19 марта 2018, 15:37Спорт
В Тольятти прошло командное первенство России по теннису среди юношей и девушек до 15 лет.
По итогам соревнований пензенская команда юношей заняла второе место.
В групповом этапе спортсмены одержали победу над командами Оренбургской, Нижегородской и Кемеровской областей, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В финале пензенцам предстояло встретится с командой Республики Татарстан, которая выиграла со счетом 2:0, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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