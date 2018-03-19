19 марта 2018, 15:37Спорт

Пензенцы заняли второе место на первенстве России по теннису

В Тольятти прошло командное первенство России по теннису среди юношей и девушек до 15 лет.

По итогам соревнований пензенская команда юношей заняла второе место.

В групповом этапе спортсмены одержали победу над командами Оренбургской, Нижегородской и Кемеровской областей, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В финале пензенцам предстояло встретится с командой Республики Татарстан, которая выиграла со счетом 2:0, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D1%88%D0%B0%D1%80-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82-2042725/

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