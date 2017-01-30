30 января 2017, 12:01Спорт Пензенцы заняли 3 место в этапе зимней Спартакиады по шорт-треку Пензенцы успешно выступили во втором этапе VIII зимней Спартакиады учащихся России, которая проходила в Саранске с 26 по 30 января.

В соревнованиях принимали участие спортсмены шорт-трека из Башкирии, Мордовии, Татарстан, Нижегородской и Пензенской областей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Пензенскую область представляла сборная команда юношей и девушек из восьми человек. Они достойно представили регион на соревнованиях. В результате восемь учащихся стали призерами», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Команда региона заняла третье место по итогам соревнований, что дало ей право принять участие в полном составе в финале Спартакиады, который пройдет 14 марта в Омске.

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