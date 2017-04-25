Пензенцы заняли 2 и 3 места на первенстве ПФО по дзюдо

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25 апреля 2017, 13:05Спорт
Пензенские дзюдоисты стали призерами первенства ПФО среди юношей и девушек до 13 лет за демонстрацию техники.
Соревнования проходили в Тольятти с 22 по 24 апреля. За победу сражались более 200 спортсменов из Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Кировской областей, Республик Татарстана, Башкирии и Удмуртии. Всего на татами вышла 21 команда, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Впервые Пензенская область была представлена двумя командами, которые показали достойный результат», - рассказал президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.
Пензенцы прошли испытания по общефизической подготовке – эстафету, командные соревнования по олимпийскому дзюдо и продемонстрировали технику исполнения бросков- КАТА.
Сборные команды, занявшие на турнире первое и второе места, продолжат борьбу на первенстве России, которое пройдет в мае в Курске.
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