25 апреля 2017, 13:05Спорт Пензенцы заняли 2 и 3 места на первенстве ПФО по дзюдо Пензенские дзюдоисты стали призерами первенства ПФО среди юношей и девушек до 13 лет за демонстрацию техники.

Соревнования проходили в Тольятти с 22 по 24 апреля. За победу сражались более 200 спортсменов из Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Кировской областей, Республик Татарстана, Башкирии и Удмуртии. Всего на татами вышла 21 команда, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Впервые Пензенская область была представлена двумя командами, которые показали достойный результат», - рассказал президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Пензенцы прошли испытания по общефизической подготовке – эстафету, командные соревнования по олимпийскому дзюдо и продемонстрировали технику исполнения бросков- КАТА.

Сборные команды, занявшие на турнире первое и второе места, продолжат борьбу на первенстве России, которое пройдет в мае в Курске.

Спорт

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Источник фотографии: Фото предоставлено президентом федерации дзюдо Пензенской области Эдуардом Копыловым