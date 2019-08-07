Пензенец «занял» у знакомых 63 тысяч рублей

Финансовые трудности толкнули 21-летнего жителя Пензы пойти на преступление. Молодой человек, злоупотребив доверием, обокрал своих знакомых. Ему не составило труда это сделать. Он знал, когда их не бывает дома, к тому же у злоумышленника были ключи от входной двери.

«Решил взять у знакомых деньги в долг, но без их ведома, грубо говоря, украсть, но потом вернуть через какое-то время, потому что надеялся, что никто не заметит», - рассказал подозреваемый.

«В ходе следствия было установлено, что данный молодой человек в определенный период времени имел доступ к ключам от входной двери в дом потерпевшего. Воспользовавшись этим, он сделал дубликат. Затем заведомо зная, что в указанное время никого не будет, проник в жилище», - прокомментировала следователь следственного отдела УМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные средства в размере 63 тысяч рублей он частично вернул. Ему может грозить лишение свободы на срок до шести лет.