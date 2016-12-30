30 декабря 2016, 19:51Общество Пензенцы закупаются к новогоднему столу Предновогодний марафон выходит на финишную прямую. В Пензе для работников торговли сейчас, пожалуй, самая горячая пора. В магазинах и на ярмарках наблюдается ежегодный предпраздничный наплыв посетителей.

У мясных прилавков - ажиотаж. Для горячих блюд жители Пензы берут свинину, говядину и птицу. Хотя, если до конца следовать восточной традиции, на праздничном столе курятины быть не должно. Считается, это может крайне неблагоприятно сказаться на удаче и навлечь гнев покровителя будущего года - петуха. Однако пензенцев это не пугает.



Хорошей альтернативой курятине может стать гусь. В этом году блюда, приготовленные из этой птицы, могут стать одними из самых популярных на столе у пензенцев.



Кто решил отказаться от горячих мясных блюд, выбирает красную рыбу - горбушу, кету, форель и семгу. Ее стоимость варьируется от 200 до 1000 за один килограмм.



Серьезный Красный Петух не оценит замысловатых блюд. Сложные салаты и закуски также нежелательны. Украшением стола, которое наверняка порадует огненный символ года, может стать корзиночка с зернами. Это могут быть овес или пшеница, которые символизируют изобилие и процветание.

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