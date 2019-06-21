Пензенцы задыхаются в жару в автобусах

В Пензе пассажиры трех автобусных маршрутов буквально задыхаются от жары по пути на работу. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщила горожанка.

«Почему на автобусах, работающих по маршрутам № 66, 70 и 130, нет ни окон, ни кондиционера? Почему при покупке «новых» не смотрят на то, что в них невозможно ездить? В них можно задохнуться от жары, особенно когда на улице - выше 30 градусов. Пожалуйста, решите проблему», - возмутилась женщина.

Замглавы городской администрации Денис Леонтьев ответил, что все автобусы №66 и №70 соответствуют необходимым требованиям, в частности, по его словам, форточки там есть. В том автобусе, где их нет (маршрут №66), установлена климатическая система, она вышла из строя, но ее починили.

Что касается технического оснащения транспорта по маршруту №130, оно находится в компетенции регионального минпрома, так это - межмуниципальные перевозки, пишет ИА «Пенза-Пресс».