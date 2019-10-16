Пензенцы задолжали за отопление и горячую воду около 100 млн руб

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16 октября 2019, 16:36Общество
Жители Пензенской области задолжали ресурсоснабжающей организации за тепло и горячую воду почти 100 миллионов рублей.
Такие данные сообщила пресс-служба пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Теперь в рамках федеральной акции «Внимание, должник!», направленной на повышение платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг, компания размещает на досках многоквартирных домов объявления с суммами задолженности жильцов за тепло и горячую воду.
По словам директора филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павла Овчарова, при этом права граждан не нарушаются.
Отмечается, что поставщик ресурса ведет серьезную работу с должниками, используя все меры, предусмотренные законодательством. На основании долгов и исполнительных листов неплательщикам грозит арест имущества, наложение ареста на расчетные счета. При сумме долга от 3 000 руб. налагается запрет на регистрационные действия в отношении объекта недвижимости, а при сумме долга от 30 000 руб. судебные приставы ограничивают выезд за границу.
«Мы призываем своих клиентов к своевременной оплате квитанций, поскольку задержка платежей сказывается на финансировании ремонта тепловых сетей, на надежном прохождении отопительного сезона», - подчеркнул Павел Овчаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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