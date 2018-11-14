Ранним утром сотрудники федеральной службы судебных приставов (ФССП) навестили жителей Пензы, которые отказываются помогать своим детям. Этот рейд, в первую очередь, стал ознакомительным. Приставы пришли к тем, кто еще ни разу не платил алименты. Всего же пензенцы задолжали по алиментам более полумиллиарда рублей.

Морозное осеннее утро для нескольких жителей города началось с неприятного сюрприза - к ним в дом постучались неожиданные гости. Открыв дверь, хозяева увидели перед собой удостоверения сотрудников федеральной службы судебных приставов, которые в столь ранние часы пришли к тем, кто отказывается платить алименты. Рейд начался с улицы Ивановской. Хозяин квартиры задолжал уже за несколько месяцев, несмотря на то, что до сих пор не разведен с женой.

Поймать остальных должников оказалось более сложной задачей. С ними сотрудникам ФССП регулярно приходится играть в кошки-мышки. Никого из алиментщиков дома не оказалось. Приставам удалось пообщаться с их родственниками. Узнав причину визита, на разговор были настроены далеко не все.

Однако в некоторых домах появлению приставов не удивились и неожиданных гостей приняли спокойно. Так, на улице Крамского самого должника дома снова не оказалось, дверь открыла его мать. О долгах сына женщина знала, и, по ее словам, он готов платить алименты, но пока не делает этого, поэтому сумма продолжает расти.

Пензенцам, которые не платят алименты более двух месяцев, грозит административная ответственность. Неплательщика могут наказать арестом на десять суток или обязательными работами.

«Если гражданин продолжает снова задерживать с оплатой в течение двух месяцев, он привлекается к уголовной ответственности, что может повлечь за собой даже лишение свободы. Кроме этого, к должникам применяются такие меры взыскания, как ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации и специальных прав», - прокомментировала судебный пристав-исполнитель отдела по взысканию алиментных платежей по Пензе Ирина Астанина.

На данный момент в Пензенской области из числа должников около 15% - это злостные неплательщики. В среднем каждый пензенский алиментщик задолжал своим детям около 90 тысяч рублей.