Пензенцы задали вопросы главному неврологу области

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29 октября 2018, 19:28Общество
Во Всемирный день борьбы с инсультом узнать о заболевании пензенцы могли обратившись на прямую линию. В течение часа консультацией населения занимался главный невролог региона Алексей Буланов.
«Первый звонок был из Земетчино. Звонивший рассказал про пациента, который перенес инсульт полтора года назад, о том, что сейчас его беспокоит, как осуществляется уход, амбулаторное лечение и наблюдение. Чтобы помочь ему, мы свяжемся с главным врачом их поликлиники», - рассказал он.
За 60 минут на прямую линию поступило больше десятка звонков. В основном, с вопросами к врачу обращались пензенцы, которые уже сталкивались с заболеванием: перенесли инсульт сами или болезнь коснулась их родственников.
Во время беседы, врач рассказал о профилактике заболевания, а также дал рекомендации по реабилитации.
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