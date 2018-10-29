Пензенцы задали вопросы главному неврологу области

Во Всемирный день борьбы с инсультом узнать о заболевании пензенцы могли обратившись на прямую линию. В течение часа консультацией населения занимался главный невролог региона Алексей Буланов.

«Первый звонок был из Земетчино. Звонивший рассказал про пациента, который перенес инсульт полтора года назад, о том, что сейчас его беспокоит, как осуществляется уход, амбулаторное лечение и наблюдение. Чтобы помочь ему, мы свяжемся с главным врачом их поликлиники», - рассказал он.

За 60 минут на прямую линию поступило больше десятка звонков. В основном, с вопросами к врачу обращались пензенцы, которые уже сталкивались с заболеванием: перенесли инсульт сами или болезнь коснулась их родственников.

Во время беседы, врач рассказал о профилактике заболевания, а также дал рекомендации по реабилитации.