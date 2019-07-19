Пензенцы защищают честь страны на татами в Испании

Сборная команда России по дзюдо отправилась в Испанию на чемпионат Европы по дзюдо-КАТА. Среди спортсменов, в город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария отправились и пензенцы.

Как сообщает пресс-служба региональной федерации дзюдо, сборная страны состоит из 12 человек – представители Москвы, Санкт-Петербурга и Пензенской области. От последней на турнир поехали воспитанники тренеров Эдуарда Копылова и Натальи Самойловой.

«Впереди «жаркие» выходные дни. Нашим ребятам предстоит показать мастерство в разделе Катаме-но-Ката. Мы настроены на победу», - сказал старший тренер сборной команды России по КАТА, президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, который выйдет на татами в качестве судьи.

20 июля будут разыграны медали чемпионата Европы в разделах: Наге-но-Ката, Катаме-но-Ката, Дзю-но-Ката, Киме-но-Ката и Кодокан Гошин-Дзюцу, а 21 июля определятся медалисты Кубка Европы и открытого чемпионата Европы в Наге-но-Ката, Катаме-но-Ката, Дзю-но-Ката, Киме-но-Ката и Кодокан Гошин-Дзюцу. Также на семинаре спортсмены будут разбирать технику форм Киме-но-Ката и Дзю-но-Ката, Кошики-но-Ката, пояснили в федерации.

Возрастное ограничение - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».