Пензенцы за несколько дней перевели мошенникам почти 2,5 млн руб

За несколько дней пензенцы перечислили мошенникам почти два с половиной миллиона рублей. Все они стали жертвами злоумышленников, которые звонили с одного и того же московского телефонного номера и представлялись сотрудниками банков. Под благовидными предлогами они выманивали у людей пароли, персональные данные и другую конфиденциальную информацию, а после переводили с их банковских счетов все деньги.

Номер банковской карты, паспортные данные и все коды, которые приходили по SMS. Эту информацию для подключения дополнительных услуг у жительницы Пензы просила мошенница, которая представилась сотрудницей банка. Причем, со слов свидетельницы, все данные собеседница требовала очень настойчиво. Такое поведение банковского служащего показалось женщине подозрительным.

«Она не давала ни на секунду положить трубку, поэтому нам пришлось с домашнего телефона позвонить в банк, заблокировать карту на всякий случай от мошеннических действий и заодно обратились в полицию», - рассказала потерпевшая.



Проявив бдительность, жительница Пензы смогла сохранить от посягательств мошенников все свои сбережения. В отличие от 14 человек из области, которые в результате таких телефонных разговоров потеряли от четырех тысяч до одного миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила почти два с половиной миллиона.

«В одном случае злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и говорили о том, что со счетов граждан пытаются снять деньги, а также просили предоставить полные данные банковской карты и коды подтверждений, приходящие в SMS-сообщениях. В других случаях мошенники предлагали гражданам перевести денежные средства на резервные счета якобы для их сохранения», - сказала заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Елена Федоськина.

В ходе следствия выяснилось, что за пять суток мошенники совершили почти 50 тысяч звонков. И это только в Пензенскую область. Таким же телефонным атакам подверглись жители нескольких регионов страны. Причем звонили с одного и того же номера, который начинается с кода «8-495». Установлено, что он был арендован по поддельным документам и использовался с территории одной из республик ближнего зарубежья.