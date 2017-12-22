24 декабря 2017, 11:04Общество Пензенцы за год получили более 700 тысяч стоматологических услуг С начала года пензенцам оказали более семисот тысяч стоматологических услуг. В городских поликлиниках пациентов обслуживают стоматологи, 90% из которых аттестованы на высшую и первую квалификационные категории. Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области рассказала читателям информационного агентства «Пенза-Пресс», как получить бесплатную стоматологическую помощь по медицинскому полису. Во время брифинга Елена Аксенова ответила на вопросы горожан и объяснила, куда обратиться, если врачи предлагают заплатить за услуги, которые по закону должны быть бесплатными.

Бесстрашная пациентка стоматологического кабинета готова к установке пломбы. Это самая популярная процедура в поликлинике, врачи выполняют ее несколько раз в день. Получить такую услугу можно совершенно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. По словам директора территориального фонда ОМС, с начала 2017 года пензенцы обратились к зубным врачам более 700 тысяч раз.

«Это и профилактическое посещение, обращение по поводу заболеваний, когда нашим жителям было оказано стоматологическое лечение. Им оказали более восьми миллионов услуг, и на это за счет средств системы обязательного медицинского страхования потратили около 500 миллионов рублей», - сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.

Все виды стоматологических услуг по медицинскому полису бесплатны. В том числе: анестезия, лечение кариеса или корневых каналов зубов. Получить безвозмездную помощь можно и в государственных, и в некоторых частных поликлиниках. Все, что для этого необходимо, - предварительная запись.

«Пациентов приходит очень много. Дети приходят и по записи, и с острой болью. Поэтому всем пациентам мы советуем обязательно записываться, чтобы не создавались очереди, и не приходилось ждать. Потому что в смену порой доходит до 20 человек», - рассказала заведующая отделением №1 пензенской городской стоматологической поликлиники Ольга Надейкина.

На прием одного пациента стоматологу-терапевтау отводится около 40 минут. Людей с острой зубной болью могут принять без очереди. На этой почве среди посетителей поликлиники часто возникают конфликты.

«Когда врач видит, что никакой экстренности нет, и зуб болел два-три дня назад, и болел просто потому, что по тем или иным причинам не смогли записаться, а захотели приняться именно здесь и сейчас... Так просто не бывает. Они мешают правильному приему и задерживают тех людей, которые записались давно», - пояснила главный врач пензенской городской стоматологической поликлиники Елена Блащук.

Если вы считаете, что врач предлагает оплатить услуги или материалы, которые полагаются вам бесплатно, позвоните по телефону горячей линии единого контакт-центра в сфере ОМС. Специалисты проконсультируют и при необходимости примут оперативные меры в случае нарушения прав на получение бесплатной медицинской помощи.

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