Пензенцы взяли «золото» первого этапа чемпионата России по мотокроссу

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 сентября 2019, 11:02Спорт
Стали известны итоги первого этапа чемпионата России по мотокроссу, в котором принимала участие команда из Пензы. Соревнования проходили в Коврове.
Пензенские мотогонщики выступили в командном зачете, им не оказалось равных. Вторыми стали участники из Свердловской области, «бронзу» завоевали спортсмены из Московской области, сообщается на портале «Мотогонки.ру».
В личном первенстве по классу 125 куб. см победу одержал Тимур Петрашин из Красноярска, на втором месте — пензенец Артемий Назаров, третьим тоже стал пензенец Максим Краев. В классе 250 куб. см первое место — у Евгения Михайлова из Краснодарского края, «серебро» взял Максим Назаров, «бронза» — у Тимура Муратова из Свердловской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
09 сентября 2019, 19:46В ФОКе школы №32 Пензы прошла презентация спортивных секций
09 сентября 2019, 19:41В Пензенской области завершились выборы в Гордуму
09 сентября 2019, 19:36Явка избирателей по Пензенской области составила 46,05%
09 сентября 2019, 19:16В Каменке прошла спартакиада трудовых коллективов
09 сентября 2019, 18:31В Пензе кандидаты от «ЕР» поблагодарили избирателей за поддержку на выборах
09 сентября 2019, 17:58В Спасском районе нашли пропавших оренбургских коров
09 сентября 2019, 17:39В Пензе студия «Кириллица» готовится выступить на сцене драмтеатра
09 сентября 2019, 17:08Пензенцев приглашают на большую уборку берегов Суры