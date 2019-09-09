Пензенцы взяли «золото» первого этапа чемпионата России по мотокроссу

Стали известны итоги первого этапа чемпионата России по мотокроссу, в котором принимала участие команда из Пензы. Соревнования проходили в Коврове.

Пензенские мотогонщики выступили в командном зачете, им не оказалось равных. Вторыми стали участники из Свердловской области, «бронзу» завоевали спортсмены из Московской области, сообщается на портале «Мотогонки.ру».

В личном первенстве по классу 125 куб. см победу одержал Тимур Петрашин из Красноярска, на втором месте — пензенец Артемий Назаров, третьим тоже стал пензенец Максим Краев. В классе 250 куб. см первое место — у Евгения Михайлова из Краснодарского края, «серебро» взял Максим Назаров, «бронза» — у Тимура Муратова из Свердловской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».