28 июня 2017, 10:04Спорт

Пензенцы взяли «золото» на первенстве Европы по прыжкам в воду

Пензенские прыгуны Руслан Терновой и Александра Бибикина взяли «золото» на первенстве Европы в норвежском Бергене.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, воспитанники центра спортподготовки одержали победу в необычном виде программы - командный микс «Jump Event».

Тренируют спортсменов Ирина и Валерий Бажины, а также Татьяна Лукаш, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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