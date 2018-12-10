Пензенцы взяли «серебро» кубка России по перетягиванию каната

В минувшие выходные Пенза впервые принимала первенство и кубок России по перетягиванию каната. Такую возможность город получил после успешного выступления пензенских спортсменов на чемпионате России весной 2018 года.

Минимум экипировки, демократично, весело, и все же это не народная забава, а серьезный спорт. Перетягивание каната - это состязание, в котором принимают участие команды из восьми человек. Проигрывает тот, кто пересечет центральную линию. В Пензу на первенство и кубок России приехали спортсмены из 13 регионов страны.

«Ехали сюда сутки и семь часов, дорога была нелегкой, но мы старались, чтобы приехать, выступить и занять хорошие места. Каждый член команда, конечно, отвечает за свое. Очень много хитростей, одна из них - встать по росту, а также должен быть хороший командир», - рассказала участница соревнований из Екатеринбурга Маргарита Ражева.

Схватка между представителями Тверской области и Республики Дагестан стала одной из самых зрелищных в рамках первенства. Противостояние соперников длилось больше минуты.

Не смотря на то, что Дагестанцы считались фаворитами состязаний, тверичи вырвали у них «золото». Как сказали сами спортсмены, в этом им помогли регулярные тренировки, в том числе - занятие борьбой.

«Было сложно. Помог командный дух. Они сначала дали, но, видимо, потом сдались, мы не упустили эту возможность. Секрет в том, что канат должен быть равномерно натянут, и все должны тянуть равномерно», - сказала участник соревнований из Твери Шадид Байсаев.

Перед международной федерацией перетягивания каната стоит задача - вернуть этот вид спорта в программу Олимпийских игр, как это было с 1900-го по 1920-го год.

Перетягивание каната - довольно древний вид спорта, однако в России он активно развивается последние три года и считается возрастным состязанием.

«Представители этого спорта не уходят из дисциплины до 80 лет. Участвовать, в основном, начинают с 30. Нужна выносливость, у молодежи ее по физиологическим причинам нет, но все меняется, среди азиатских спортсменов много достойных», - рассказал президент всероссийской федерации перетягивания каната Александр Кузнецов.

Победителями первенства в двух категориях стали команды Тверской области и Москвы. На кубке России «золото» завоевали представители Самарской области, «серебро» - у спортсменов из Пензы, тройку призеров замкнула команда Республики Дагестан.