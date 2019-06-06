06 июня 2019, 14:36Общество

Пензенцы взволнованы уничтожением деревьев

В «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» поступило сразу несколько обращений от неравнодушных граждан, которых волнуют вопросы озеленения.

Одна из жалоб касается липы, которая росла возле дома №3 по улице Славы. Читательница информагентства просит высадить дерево обратно.

Второе обращение – по поводу участка возле дома на ул. Володарского, 76/Бакунина. 27.

«Необходимо вновь досадить уничтоженное дерево. Его специально залили водой и выдернули с корнем», - сообщила пензячка.

Информагентство по данным фактам направило официальное обращение, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: https://www.penza-press.ru/ask

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