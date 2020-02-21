Пензенцы выступают за введение «тихого часа»

В России хотят запретить шуметь с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00, а в ночное время суток ужесточить наказание для громких соседей. В Госдуме активно обсуждают режим тишины. За его нарушение депутаты предлагают наказывать виновных, причем сумма может достигать 150 тысяч рублей.

Конфликт между соседями может длиться годами, а камень преткновения - шум. Жителей многоэтажек зачастую раздражают крики за стеной, громкая музыка, шумная перестановка мебели, непрекращающийся ремонт или вой домашних животных. Когда кончается терпение соседи, жаждущие тишины, обращаются в полицию. Подобные заявления там принимают ежедневно.

«Сообщения бывают разные: от банальных - на работу холодильника, до жалоб на ночные дискотеки. Были случаи, когда люди приходили после вечерней смены с работы, мылись в ванной, принимали душ, а соседей данная позиция не устраивала, они считали, что человек шумит в ночное время суток. Мы реагируем на каждое обращение, будь льющаяся вода, громкий чих, ор или музыка», - рассказал старший участковый уполномоченный ОП №3 УМВД России по Пензе Алексей Чуватов.

На месте правоохранители выясняют обстоятельства, информацию направляют в районную администрацию. С 2015 года с такими правонарушениями разбираются чиновники. В Пензенской области закон запрещает шуметь по будням с 22:00 до 6:00, в выходные - с 23:00. Нарушителям тишины и спокойствия грозит штраф до 2000 рублей.

Сейчас защитой тишины озаботились на федеральном уровне. Депутаты Госдумы разработали законопроект, который вводит для шумящих физических лиц штрафы до 50 тысяч рублей, и до 150 тысяч - для юридических. Двумя руками за инициативу депутатов - жильцы дома по проспекту Строителей, 25. Они каждый вечер страдают от клиентов питейного заведения, которое расположилось на первом этаже их дома. Формально его владельцы не нарушают закон о тишине - бар работает до 22:00. Однако, по словам жителей, после закрытия заведения его клиенты не спешат расходиться по домам.

«Идут на детскую площадку и пьют там, плюются и матерятся», - рассказала жительница дома №25 по проспекту Строителей Наталья Курникова.

«Писали заявление, обращались в различные инстанции, но воз и ныне там. Хоть бы режим работы сменили и вход в другом месте сделали, чтобы дети и кто идет на работу ничего не видели. Здесь полиция ежедневно, «скорая» не отъезжает, людей с капельницами даже выносили оттуда», - сказала председатель ТСЖ «Строителей-25» Любовь Фомина.

Помимо попыток решить вопрос полюбовно и заявлений в правоохранительные органы, жители могут подать жалобу в Роспотребнадзор. Специалисты проводят замеры шума, который носит постоянный характер. В основном, шумомер используют в рамках программы производственного контроля по заявкам предприятий, но по жалобам выезжают и к пензенцам.

«В основном, жалуются на работу холодильного оборудования и систему вентиляции организаций ночью, которые находятся на первых этажах. В это время суток люди более чувствительны», - рассказала заведующая отделом Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Валентина Журлова.

Пензенцы - за введение «тихого часа". Установить время, когда нельзя повышать уровень громкости в течение дня, предлагают и специалисты комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, которые уже направили свою инициативу в Министерство юстиции. В первую очередь, новые ограничения шума должны защитить нервы молодых родителей и права малолетних детей, которым необходим спокойный дневной сон.