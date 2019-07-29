Пензенцы вышли на соревнования чистоты в формате квеста

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29 июля 2019, 19:09Культура
В Пензе прошли «Чистые игры». Горожане, разбившись на 20 команд, соревновались на скорость в уборке. За два часа активисты привели в порядок зеленую зону вблизи остановки «Совхоз-техникум».
Слово «субботник» у участников было под запретом. На состязаниях называли происходящее «соревнованиями чистоты». Освободить лес от мусора вызвались около 70 пензенцев. Они объединились в команды, главным девизом которых стала фраза «кто, если не мы».
«Давным-давно поняла, что если хочешь изменить мир, начни с себя. По чуть-чуть. Сегодня, завтра, послезавтра потратив на это час, ты будешь чувствовать, что хоть что-то вложил в экологию, в страну», - сказала участница квеста Ольга Миргасова.
За два часа активистам предстояло не просто освободить территорию от мусора. Организаторы выступили с предложением сразу делить собранные отходы по категориям.
«Мы собираем мусор раздельно. То есть сортируем пластик, железо, стекло, и остаются смешанные отходы, которые в дальнейшем пойдут на полигон», - рассказала руководитель пензенского отделения зеленого движения России «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.
Чтобы сделать квест еще интереснее, организаторы объявили конкурс. За необычные находки, начиная от игрушек и заканчивая запчастями от велосипедов, можно было получить дополнительные баллы.
Пока одни искали, другие учили. Екатерина Хоменко выступила на соревнованиях автором мастер-класса «Альтернатива одноразовых вещей». Ее задача была - научить участников квеста заменять полиэтиленовые мешки и бахилы на более прочные и качественные предметы, которые можно сделать своими руками.
«Классные вещи, причем они красивее. Можно выбрать любой рисунок и стирать», - сказала она.
За время «Чистых игр» участникам удалось собрать несколько сотни пакетов с мусором. Команды победители получили грамоты и подарки, а собранные отходы на полигон забрал региональный оператор.
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