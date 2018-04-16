Пензенцы вышли на массовую уборку сквера им. Лермонтова

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16 апреля 2018, 19:18Общество
С пензенских улиц сошел снег, а значит, пришло время запасаться инвентарем и расчищать территории от прошлогодней листвы и мусора. В сквере имени Лермонтова активисты провели экологическую акцию «Молодежь - за чистый город!».
«Отличное настроение, потому что светит солнышко и на улице настоящая весна. Приведем эту территорию в порядок, чтобы туристам и пензенцам было комфортно», - сказала участница экологической акции Алена Астафьева.
«Учусь в пензенском архитектурном колледже, это говорит о том, что я буду должен поддерживать территорию города. Не ожидал, что убираться придет так много людей», - отметил участник экологической акции Константин Муратов.
В акции «Молодежь - за чистый город!» приняли участие порядка 150 добровольцев. Субботник провели по инициативе ресурсного добровольческого центра и волонтерских корпусов.
«Вовлечению молодежи в социальную практику в Пензенской области уделяется особое внимание. И, главное что есть отклик, ребята сами проявляют всегда инициативу, проводили и проводят различного рода мероприятия по разным направлениям - экология, помощь бездомным животным, поддержка ветеранов», - рассказал начальник управления профессионального образования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.
2018-ый в России объявлен Годом волонтера, поэтому подобные акции активисты планируют проводить еженедельно. Для начала массовые уборки организуют в центре Пензы.
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