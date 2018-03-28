Пензенцы выпустят белые шары в память о погибших в Кемерово

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28 марта 2018, 17:58Общество
28 марта жители Пензы планируют присоединиться к всероссийской акции (0+) – в небо выпустят белые шарики, которые символизируют души погибших детей при пожаре в Кемерово.
Информацию распространили в социальных сетях.
«Каждый, кто хочет поучаствовать, может в знак скорби выпустить шар около своего дома или в любом месте, где находится», - написано в посте.
Акция начнется в 18.00.
Напомним, в 19.30 в Успенском кафедральном соборе пройдет панихида по погибшим в пожаре.
Жители города продолжают нести цветы, игрушки и свечи к мемориалу «Кемерово.25.03.2018. Пенза скорбит с вами» у Дома молодежи на ул. Кирова. 27 марта в сквере им. Дзержинского горожане почтили память жертв пожара минутой молчания.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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