28 марта 2018, 17:58Общество

Пензенцы выпустят белые шары в память о погибших в Кемерово

28 марта жители Пензы планируют присоединиться к всероссийской акции (0+) – в небо выпустят белые шарики, которые символизируют души погибших детей при пожаре в Кемерово.

Информацию распространили в социальных сетях.

«Каждый, кто хочет поучаствовать, может в знак скорби выпустить шар около своего дома или в любом месте, где находится», - написано в посте.

Акция начнется в 18.00.

Напомним, в 19.30 в Успенском кафедральном соборе пройдет панихида по погибшим в пожаре.

Жители города продолжают нести цветы, игрушки и свечи к мемориалу «Кемерово.25.03.2018. Пенза скорбит с вами» у Дома молодежи на ул. Кирова. 27 марта в сквере им. Дзержинского горожане почтили память жертв пожара минутой молчания.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: https://pixabay.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-892806/

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