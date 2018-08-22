Пензенцы вынуждены ремонтировать за свой счет аварийную тепломагистраль

Жители новостроек на улицах Карпинского и Чебышева бьют тревогу. Они будут вынуждены самостоятельно готовить тепломагистрали к отопительному сезону и полностью за свой счет. Пензенские чиновники такие сети не причисляют к бесхозным и не видят оснований для передачи в муниципальную собственность.

Жители настаивают: то, что коммуникации принадлежат им - вопрос спорный. Застройщики не передали никакой документации на инженерные сети. Участок, в случае с домами на улице Карпинского, не размежеван.

Сейчас собственники квартир дома на улице Карпинского, 33б стоят перед реальной угрозой опрессовывать тепломагистрали за свой счет, потому что трубы фактически не имеют хозяина. Причем их протяженность порядка 200 метров. Участок выделялся застройщику под возведение двух домов. По окончании строительства в 2008-м, как уверяет председатель ТСЖ, организация сдавала только сами здания.

«Коммуникации не сдавались, только дом. В 2017-м «Т Плюс» заставило опрессовывать эту трассу, которая хотя нам и не принадлежит, но он все равно является средством доставки тепла в здание. Мы провели мероприятия за свои средства и обнаружили утечку», - рассказала председатель ТСЖ «Близнецы» Наталья Мокрецова.

Людям приходится действовать практически вслепую. Никаких документов, связанных с инженерными сетями, застройщик также не передал. Тогда жители стали бить тревогу: писать во всевозможные ведомства - от районной администрации до региональной Госжилстройтехинспекции с одними и теми же просьбами - устранить утечку и взять инженерные сети на баланс муниципалитета. Но чиновники ссылались и ссылаются на закон о долевом строительстве.

«Застройщик подвел сети, развел их у себя по площадке и включил в стоимость квадратного метра. Жители квартиры приобретают и коммуникации, просто застройщик их не передал своевременно на обслуживание муниципалитету или продал в соответствующую ресурсоснабжающую организацию», - пояснил начальник управления муниципальным имуществом Пензы Денис Леонтьев.

На участке сети, который считают бесхозяйным, в любой момент может произойти авария. Отдать проблемные коммуникации в обслуживание специализированным организациям в ТСЖ тоже не могут. Ведь это имущество повышенной опасности, поэтому жителей требуют провести экспертизу. Но, даже выполнив все условия, ТСЖ не сможет заключить договор на обслуживание. Для дома существует установленным законом тариф, и расходовать средства жильцов на иные нужды руководству ТСЖ запретит прокуратура.

«Типичная ситуация, поскольку сегодня эти сети никто не держит. Попытка решить вопрос по существу - передать их органам местного самоуправления - не увенчалась успехом. Там сотни документов, которые уже невозможно изготовить, так как время истекло», - сказал член Общественной палаты Пензенской области, эксперт в сфере ЖКХ Владимир Лощинин.

Подобные проблемы возникли также у жителей домов на улицах Суворова и Чебышева. По официальной, статистике такие коммуникации протянулись в Пензе почти на километр. В Общественной палате области сейчас разрабатывают общее решение для сетей «в подвешенном состоянии».

Передать коммуникации во владение городу, в принципе, оговариваются чиновники, возможно. Для этого необходим протокол собрания жителей с оформленным решением, технический кадастровый паспорт, регистрация в Росреестра и межевание. Правда, жителям все это сделать за свой счет, потому что это в свое время не сделал застройщик.