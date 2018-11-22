Пензенцы вынуждены переходить по ж/д путям в темноте

Надземный пешеходный переход, который соединяет в Пензе улицы Вяземского и Леонова, ждет ремонта уже не один десяток лет. Чтобы не получить травму, большинство предпочитает переходить на другую сторону прямо по железнодорожным путям, что не менее безопасно.

Дырявые ступени и ржавые ограждения. Путепроводу, который соединяет улицы Вяземского и Леонова, в 2018 году исполнилось 65 лет. Сооружение периодически подлатывали, но серьезных улучшений конструкция так и не претерпела. И если в светлое время суток с минимальным риском для жизни еще можно перебраться на другую сторону, то в темноте люди выбирают тропу под переправой, которая проходит прямо по железнодорожным путям. Говорят, что вынуждены нарушать.

Подняться на мост по ступеням - еще полбеды, в то время как пройти по нему в снежную погоду почти невозможно. Трудности возникают буквально на каждом шагу.

Местный активист Анатолий Власов неоднократно обращался в городскую администрацию, в том числе - с просьбой привести путепровод в порядок. Первые заявления датируются еще 2015 годом. Уже тогда выяснилось: строение бесхозное. На свой баланс его не принимали ни отделение Куйбышевской железной дороги, ни администрации двух районов - Ленинского и Октябрьского. В 2016-м городские власти постановили, что выделять средства на ремонт конструкции нецелесообразно, а в феврале 2018 года конструкцию передали в ведение департамента ЖКХ.

«Сказали, что тут будут бомжи спать и жулики ходить. Ну, у нас ко всему приучат, со светом ездить, по пешеходному переходу дорогу переходить на зеленый свет, и к таким сооружениям привыкли», - сказал он.

Решить проблему хотя бы частично, по словам активиста, поможет установка двух фонарей - одного со стороны улицы Вяземского, другого - на Леонова. Более результативным методом выхода из ситуации могли бы стать ремонт или ожидаемое повышение штрафов за проход по пешеходным переходам через пути при запрещающем сигнале светофора или его отсутствии. Однако окончательного решения по этому вопросу в российском Минтрансе до сих пор не принял.