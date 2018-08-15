15 августа 2018, 16:04Общество

Пензенцы выйдут на Всероссийский экологический субботник

Пензенская область в очередной раз поддержит Всероссийский экологический субботник (0+).

Инициатором самого массового экологического мероприятия в новейшей истории страны является общественное движение «Зеленая Россия». В этом году субботник пройдет 8 сентября.

«В 2017 году более 52 тысяч жителей области приняли активное участие в уборке территорий муниципальных образований, ликвидации несанкционированных свалок, благоустройстве территорий возле памятников природы регионального значения, родников, посадке деревьев и кустарников», - отметили в пресс-центре облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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