Пензенцы выйдут на Всероссийский экологический субботник

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15 августа 2018, 16:04Общество
Пензенская область в очередной раз поддержит Всероссийский экологический субботник (0+).
Инициатором самого массового экологического мероприятия в новейшей истории страны является общественное движение «Зеленая Россия». В этом году субботник пройдет 8 сентября.
«В 2017 году более 52 тысяч жителей области приняли активное участие в уборке территорий муниципальных образований, ликвидации несанкционированных свалок, благоустройстве территорий возле памятников природы регионального значения, родников, посадке деревьев и кустарников», - отметили в пресс-центре облправительства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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