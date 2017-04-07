07 апреля 2017, 17:55Спорт Пензенцы выиграли первенство России по спортивной гимнастике Команда Пензенской области завоевала «золото» на первенстве России по спортивной гимнастике.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, пензенские спортсмены Павел Лукашов, Григорий Климентьев, Олег Ступкин, Владислав Лукьянов, Валентин Бесхмельницын и Наиль Гульмаяров стали лучшими в командных состязаниях.

Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, на третьем месте - гимнасты из Москвы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

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Источник фотографии: http://sport.pnzreg.ru/news/2017/04/7/11403351