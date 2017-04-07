Пензенцы выиграли первенство России по спортивной гимнастике

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07 апреля 2017, 17:55Спорт
Команда Пензенской области завоевала «золото» на первенстве России по спортивной гимнастике.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, пензенские спортсмены Павел Лукашов, Григорий Климентьев, Олег Ступкин, Владислав Лукьянов, Валентин Бесхмельницын и Наиль Гульмаяров стали лучшими в командных состязаниях.
Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, на третьем месте - гимнасты из Москвы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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