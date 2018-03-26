Пензенцы выбрали территорию для благоустройства

В Пензе подвели итоги рейтингового голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование современной городской среды». В регионе выборы прошли на 72-х участках.

«В Пензе первое место заняла - реконструкция набережной реки Суры, за нее отдали голоса 23 тысячи 724 человека, это 77,8% от общего числа проголосовавших. Второе - площадь Ленина - 10 тысяч 504 голоса, или 35,8%», - прокомментировал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

За благоустройство Соборной площади проголосовали почти десять тысяч пензенцев. Сквер у дворца единоборств «Воейков» оказался на четвертом месте, его создание поддержали 6675 человек. За облагораживание территории детского сада №96 выступили более четырех тысяч горожан. Всего в голосовании приняло участие более 30 тысяч пензенцев.

Территорию, за которую горожане отдали больше всего голосов, перед реконструкцией ждет конкурсная процедура, во время которой будут определены подрядчик и сроки выполнения работ.