Пензенцы выбрали территорию для благоустройства

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 марта 2018, 19:38Общество
В Пензе подвели итоги рейтингового голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование современной городской среды». В регионе выборы прошли на 72-х участках.
«В Пензе первое место заняла - реконструкция набережной реки Суры, за нее отдали голоса 23 тысячи 724 человека, это 77,8% от общего числа проголосовавших. Второе - площадь Ленина - 10 тысяч 504 голоса, или 35,8%», - прокомментировал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.
За благоустройство Соборной площади проголосовали почти десять тысяч пензенцев. Сквер у дворца единоборств «Воейков» оказался на четвертом месте, его создание поддержали 6675 человек. За облагораживание территории детского сада №96 выступили более четырех тысяч горожан. Всего в голосовании приняло участие более 30 тысяч пензенцев.
Территорию, за которую горожане отдали больше всего голосов, перед реконструкцией ждет конкурсная процедура, во время которой будут определены подрядчик и сроки выполнения работ.
27 марта 2018, 16:36После трагедии в Кемерово в Пензенской области проверят почти 3 тысячи объектов
27 марта 2018, 16:04В Пензенской области разберутся с игровыми зонами в торговых центрах
27 марта 2018, 15:34В Пензе безработных обучают востребованным профессиям
27 марта 2018, 15:04В центре Пензы столкнулись две иномарки, разыскиваются очевидцы
27 марта 2018, 14:34В Тамалинском районе в огне погибли два пенсионера
27 марта 2018, 14:03В центре Пензы иномарка провалилась под воду. ФОТО
27 марта 2018, 13:33Пензенец взял «бронзу» на международном турнире по киокусинкай
27 марта 2018, 13:02В Пензе на стоянке автомобилю прострелили стекло