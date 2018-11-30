Пензенцы выбирают имя Лермонтова для аэропорта

30 ноября последний день всероссийского конкурса «Великие имена России» (6+). По предварительным итогам лидировал Михаил Юрьевич Лермонтов. Однако чтобы воздушная гавань была названа именем выдающегося поэта, нужно опередить Минеральные воды.

Центральный вход в торговый центр «Красные холмы». Пост «Волонтеры Победы». Это одна из шести постоянных точек голосования. Остальные пять расположены в других крупных торговых центрах: «Пассаже», «Сан и Марте», «Коллаже», а также на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

«Я голосовала за Лермонтова, как-то он близок душе. Живу в Пензе с 1955 года, родилась в деревне Каменского района, там была станция «Лермонтовская», - сказала жительница Пензы Лидия Северьянова.

«Отдала голос за Михаила Юрьевича, за великого поэта, нашего земляка. Люблю его стихи», - призналась жительница Пензы Людмила Голосова.

Проголосовать можно не только на стационарной точке, но и позвонив по телефону 8-800-707-93-17. Кроме того, отдать голос можно через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также посетив сайт «великиеимена.рф».

«Процедура недолгая, все пару минут занимает. Нужно зайти в любой браузер, набрать в поисковой строке «великие имена», пройти по первой ссылке, там выбрать Пензу и проголосовать за одного из трех кандидатов», - объяснил студент Пензенского государственного университета Алексей Пакаев.

Называть воздушные гавани именами выдающихся людей в России начали относительно недавно. Пока таких аэропортов немного, и в большинстве случаев они носят имена героических летчиков и космонавтов. Теперь появилась возможность увековечить память не только о тех людях, чья жизнь была неразрывно связана с небом.

«Предлагаю всем пензенцам голосовать за Михаила Юрьевича Лермонтова, это великий поэт, а дом-музей Тарханы является визитной карточкой региона», - призвал студент филиала Самарского государственного университета путей сообщения в Пензе Александр Курбанов.

Финальное голосование закончится 30 ноября в 23.59. Подведение окончательных итогов займет несколько дней. Победители конкурса «Великие имена России» будут объявлены 4 декабря.