Пензенцы выберут территорию для благоустройства 23 марта

23 марта в Пензе пройдет голосование по выбору общественной территории для благоустройства в рамках федеральной программы «Городская комфортная среда».

В связи с этим к жителям города обратился мэр Виктор Кувайцев.

«Дорогие друзья! Призываю всех, кто искренне любит свой город, хочет, чтобы Пенза стала еще более красивой и благоустроенной, кто заботится о лучшем будущем своих детей и внуков, проявить активную гражданскую позицию, которая всегда была присуща пензенцам, и выбрать общественную территорию для благоустройства», - отметил он.

Виктор Кувайцев напомнил, что на голосование вынесено пять объектов: набережная реки Суры, Соборная площадь, площадь имени В. И. Ленина, сквер за дворцом единоборств «Воейков» и территория детского сада №96.

За понравившийся проект можно проголосовать 23 марта с 08.00 до 19.00 в школах города.

«С подробной информацией можно ознакомиться на сайте администрации города Пензы, изучив разделы «Рейтинговое голосование» и «Формирование современной городской среды», - добавил глава городской администрации.

Также изучить дизайн-проекты благоустройства каждой из пяти предложенных к голосованию территорий можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».