Пензенцы вступили войска по борьбе с лишним весом

Такой армии вы еще не видели. В Пензе появился совершенно новый вид войск, который будет воевать с лишним весом. Это третий сезон реалити-проекта «Культ тела. Армия» (16+). В течение полугода 30 участников будут работать над своей внешностью, и совершенствовать фигуру. Новобранцы уже приняли присягу.

Ей неслучайно присвоен высший разряд воинских званий. За бескомпромиссную работу над собой, за веру в достижение цели и, наконец, за сотню сожженных лишних килограммов Марина Богомолова стала генералом армии безопасного похудения, армии фитнеса и здорового образа жизни. Теперь она - мотиватор и куратор участников нового сезона реалити-проекта «Культ тела 3», который в этот раз устроен по военному подобию.

«В нашем тылу действуют коварные враги, особо опасные диверсанты - варикоз, остеохондроз и вступившие в альянс друг с другом повторные ожирения и целлюлит. Мы объявляем всеобщую мобилизацию в борьбе против заболеваний», - поделилась Мария Богомолова.

Новый сезон реалити-проекта «Культ тела» официально считается открытым. Он стартовал с присяги новобранцев. Более 30 человек - разных возрастов и профессий объявили войну вредной еде и лежанию на диване. Каждый торжественно поклялся, что будет упорно тренироваться и правильно питаться, чтобы избавится от лишнего веса. И на это у них полгода. За свои успехи ежемесячно солдаты-ЗОЖ будут получать воинские звания. Помогать участникам проекта идти к совей цели будут специалисты - диетологи, психологи и фитнес-тренеры.

«Им предстоит три тренировки в неделю и раз в две недели армейские испытания. Мы придумали интересные, связанные с физическими нагрузками, поднятием морального духа испытания, в ходе которых они буду бороться за какие-то бонусные баллы, которые будут давать им дополнительные звания», - рассказал политрук Армии безопасного похудения реалити-проекта «Культ тела 3. Армия» Евгений Титков.

Первые итоги проекта подведут через месяц. Тогда же те, кто добился хороших результатов, получат звание «сержант». Кстати, победителя будут выбирать по двум критериям: сброшенным килограммам и параметрам тела. За успехами группы спецназа, состоящей из шести солдат, смогут следить тысячи зрителей телеканала «Экспресс». Первый выпуск программы выйдет в эфир 20 октября в 9.30.