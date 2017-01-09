Пензенцы встретили Рождество в Успенском соборе

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09 января 2017, 20:23Политика
В Успенском кафедральном соборе состоялось богослужение по случаю Рождества Христова.
В рождественский Сочельник тысячи прихожан спешили в храмы Пензы и области, чтобы прикоснуться к таинству ночи. У вертепа, который разместили у Успенского кафедрального собора, задерживались многие. Они рассматривали библейскую сцену рождества Христова и фотографировали местную дворнягу, которая облюбовала, так называемую, пещеру Рождества.
Рождество считается одним из центральных событий в истории Христианства и для каждого верующего ассоциируется с обновлением жизни.
«Человек, приходя в храм, вспоминает библейские сюжеты, историю и очищается духовно. На весь год он получает заряд», - сказал житель г. Пензы Алексей Клейменов.
На главное богослужение по случаю Рождества Христова ближе к полуночи в собор приехал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
«Рождество – один из самых великих праздников. Согласно Евангельскому повествованию, оно свершилось как раз в ночь, поэтому христиане привыкли встречать его ночью. И по традиции, собираемся в храме, чтобы прославить день Светлого Христова Рождества», - рассказал он.
Под сводами Успенского кафедрального собора – около тысячи верующих. Торжественность литургии – и в убранстве храма: повсюду живые белые цветы и украшения из еловых веток. Архиерей зачитал пастве рождественское послание Патриарха Кирилла.
Вместе с пензенцами в рождественском богослужении принял участие губернатор Иван Белозерцев. Глава области вручил Серафиму поздравительный адрес и икону Святой Троицы, которая в будущем украсит Спасский кафедральный собор.
«Искренне молился за свою семью, как отец, как муж, как дедушка. А как губернатор, я молился за пензенскую землю», - сказал Иван Белозерцев.
Православные продолжат праздновать Рождество Христово. Рождественские святки продлятся вплоть до 19 января – Крещения Господне. В это время принято уделять внимание родным и близким, чаще ходить в гости, дарить подарки, заниматься чем-то полезным, например, благотворительностью. А следуя народным приметам, молодые девушки предпочитают узнавать свою судьбу. Считается, что святочные дни отлично подходят для гадания.
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