02 мая 2017, 19:10Общество Пензенцы встретили Праздник Весны и Труда 1 мая в стране отметили День Весны и Труда. Это праздник с богатой историей, который и по прошествии десятков лет остается одним из самых любимых россиянами. На праздничный митинг вышли и тысячи жителей Пензы.

По главной улице с оркестром. Около семи тысяч жителей Пензы 1 мая вышли на Московскую, чтобы принять участие в традиционном шествии и митинге по случаю Праздника Весны и Труда.



Две колонны, состоящие из работников промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сотрудников, образовательных и медицинских учреждений всех районов Пензы встретились на площади Ленина. Во время торжественного открытия митинга пензенцы под звуки российского гимна выпустили в воздух сотни воздушных шаров красного, голубого и белого цветов, символизирующих триколор.



«Этот праздник для нас по-особому дорог, потому что его отмечали наши предки, родители. Очень здорово, что он сохранен на Пензенской земле», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Этот праздник сегодня отмечают трудящиеся многих стран мира. Пензенская область - многонациональна, люди разных вероисповеданий, но вот это единство, сплоченность подчеркивает, что регион стабильно развивается», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Участники митинга отметили, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы Пензенская область продолжала стабильно развиваться и достигать новых успехов в экономике и других сферах общественной жизни. В завершение митинга собравшихся поздравили пензенские творческие коллективы.

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