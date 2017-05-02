Пензенцы встретили Праздник Весны и Труда

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02 мая 2017, 19:10Общество
1 мая в стране отметили День Весны и Труда. Это праздник с богатой историей, который и по прошествии десятков лет остается одним из самых любимых россиянами. На праздничный митинг вышли и тысячи жителей Пензы.
По главной улице с оркестром. Около семи тысяч жителей Пензы 1 мая вышли на Московскую, чтобы принять участие в традиционном шествии и митинге по случаю Праздника Весны и Труда.
Две колонны, состоящие из работников промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сотрудников, образовательных и медицинских учреждений всех районов Пензы встретились на площади Ленина. Во время торжественного открытия митинга пензенцы под звуки российского гимна выпустили в воздух сотни воздушных шаров красного, голубого и белого цветов, символизирующих триколор.
«Этот праздник для нас по-особому дорог, потому что его отмечали наши предки, родители. Очень здорово, что он сохранен на Пензенской земле», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Этот праздник сегодня отмечают трудящиеся многих стран мира. Пензенская область - многонациональна, люди разных вероисповеданий, но вот это единство, сплоченность подчеркивает, что регион стабильно развивается», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.
Участники митинга отметили, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы Пензенская область продолжала стабильно развиваться и достигать новых успехов в экономике и других сферах общественной жизни. В завершение митинга собравшихся поздравили пензенские творческие коллективы.
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