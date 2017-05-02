02 мая 2017, 15:41Общество Пензенцы встретили Поезд Победы 1 мая в Пензу приехал Поезд Победы. Город на Суре стал первой остановкой на пути следования агитпоезда. В преддверии 9 Мая такие составы курсируют по всей стране. Это своего рода музеи на колесах, в них представлена техника образца Второй Мировой войны, экспонаты, рассказывающие об истории Великой Отечественной, фотографии и награды, а также современное вооружение. Первый эшелон отправился несколько дней назад из Иркутска.

Этот состав в Пензе ждали, пожалуй, как никакой другой. 1 мая на железнодорожный вокзал станции «Пенза-1» прибыл Поезд Победы. Военный эшелон встречали, как и полагается, с оркестром.



Для пензенцев приезд агитационного поезда «Армия Победы» стал настоящим событием. Многие пришли посмотреть не военную технику семьями.



В преддверии празднования 9 Мая в рамках акции «Поезд Победы» было сформировано два агитпоезда. Один выехал из Иркутска, другой - из Самары. Пенза стала первой остановкой на пути второго эшелона.



Акция вызвала неподдельный интерес у жителей Пензенской области. На перроне буквально яблоку негде было упасть.



«Большой интерес у молодежи, как много молодых людей, детей, пришли сегодня встретить агитпоезд, помня о том, что наши предки завоевали для нас победу», - отмети лгубернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Агитпоезд привез в Пензу образцы военной техники времен Второй Мировой войны. Почетное место в эшелоне занял, конечно, непосредственный участник Великой Отечественной - легендарный танк Т-34. Как заверили военные, машина находится в рабочем состоянии, несмотря на свой почтенный возраст.



«Он готов к бою, можно завести даже с платформы. Но целью было не показывать мощность танка, все его знают из истории, как самый легендарный танк за всю историю строительства таких боевых машин», - сказал начальник воинского эшелона "Агитационный поезд «Армия Победы-2017» Павел Олексюк.



Поезд Победы встречали и пензенские ветераны, для них это особое событие, и дело здесь не только в воспоминаниях. Поколение победителей безвозвратно уходит, а знания и память о Великой Отечественной войне нужны, прежде всего, тем, кто только начинает свой жизненный путь.

«Это очень нужно, особенно для молодежи, для подрастающего поколения, для тех, кому предстоит служить в Российской армии, кому предстоит защищать интересы России», - сказал ветеран Великой Отечественной войны, председатель Пензенского городского Совета ветеранов Владимир Керханаджев.

В одном из вагонов, так называемой «теплушке», открылась небольшая музейная экспозиция. Всем желающим рассказывали об основных сражениях Великой Отечественной войны, посетители могли увидеть боевые награды и фотографии военных лет. На открытой площадке состава тем временем шел концерт, артисты исполнили любимые многими песни военных лет.

Набравшись впечатлений, жители могли подкрепить силы солдатской кашей. Специально для гостей праздника была развернута полевая кухня.

Акция Поезд Победы завершится в Екатеринбурге. Именно там два эшелона встретятся 5 мая.

Общество

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