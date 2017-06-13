13 июня 2017, 15:56Общество Пензенцы впервые отметили День города на Юбилейной площади В 2017 году Юбилейная площадь впервые стала центральным местом празднования Дня России и Дня города в Пензе. Раньше торжества проходили перед зданием областного правительства.

Праздник «Пенза — ты и есть моя Россия!» начался с театрализованного представления, посвященного истории города. Зрителям рассказали об основании Пензы в 1663 году, о том, как она менялась, о том вкладе, который горожане внесли в победу в Великой Отечественной войне.

С Днем России и Днем города собравшихся поздравили представители власти.

«Я знаю и верю, что мы сделаем все для того, чтобы наш город был одним из самых лучших и достойных городов Российский Федерации. Дорогие друзья, дорогие земляки, поздравляю вас с праздником, с Днем России, с Днем любимого города. Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, успехов, всех вам благ», - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Наш любимый город сегодня отмечает 354 годовщину основания. И с каждым годом Пенза все больше хорошеет, появляются новые объекты, которые придают ей новый архитектурный облик. Дорогие друзья! Я искренне надеюсь на вашу поддержку. Уверен, что нам по плечу реализация любых смелых идей и планов», - сказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

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