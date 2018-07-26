Пензенцы возмущены жутким состоянием дороги в Терновке

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26 июля 2018, 16:07Общество
Жители Пензы обсуждают дорогу на 4 проезде Терновского. По их словам, напротив дома №7 она превратилась в котлован, из которого в непогоду не могут выбраться автомобили.
«Напротив дома №7 по 4-му проезду Терновского – ужасная дорога, проехать невозможно! Если только на танке, весной тут вязнут машины. Ее не могут сделать уже много лет, а тут – проезд к больнице. Фото не передает весь ужас картины», - сообщил подписчик группы «Это Пенза, Карл!», разместивший жалобу.
Пост поддержали жители Пензы, отметив, что сами не раз на машине вытаскивали застрявших на этой дороге.
«Только центральную дорогу в Терновке и содержат в нормальном состоянии, потому что это путь на аэропорт. Почти любой поворот влево или вправо - и через 5-10 метров начинаются убитые дороги. Возьмите отдел полиции в Терновке на ул. Колышлейской. Там дорога ужасная!» - написал подписчик Дмитрий.
Кстати, многих смутило, что часть дороги перегорожена металлическими столбами, поэтому другого пути, кроме колеи, нет. Кто и зачем их там установил, не известно. Редакция сделала официальные запросы в ведомства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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