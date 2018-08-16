Пензенцы возмущены резким скачком стоимости проезда в автобусе №414

С 16 августа подорожал проезд в городском транспорте Пензы. И если здесь рост тарифа в три рубля обосновали, то почему стоимость проезда на маршруте №414 «п. Мичуринский — Пенза-1» повысилась, причем сразу на семь рублей, люди недоумевают. В региональном минпроме разъяснили ситуацию.

«На маршруте автобуса №414 «п. Мичуринский — Пенза-1» повысился проезд на семь рублей (с 28 рублей до 35 рублей). Хотелось бы узнать обоснование такой высокой цены за проезд. В городе - повышение на три рубля, а у нас - на семь, хотя мы живем в городской зоне», - написала в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» женщина.

«Да на сколько захотелось, на столько и повысили, контроля же за ними нет никакого. Ужас», - прокомментировал другой горожанин.

В чем-то мужчина оказался прав. Как сообщили информагентству в региональном минпроме, перевозка пассажиров по межмуниципальным маршрутам в Пензенской области осуществляется по нерегулируемому тарифу.

«Стоимость проезда пассажиров на автобусах по межмуниципальным маршрутам устанавливается перевозчиком самостоятельно, а также учитывая повышение стоимости горюче-смазочных материалов и расходных материалов», - пояснили в министерстве.

Чтобы выяснить, почему проезд в автобусах маршрута №414 подорожал именно на семь рублей, ИА «Пенза-Пресс» направило официальный запрос в администрацию Пензенского района.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».