Пензенцы возмущены отсутствием парковок около медицинских учреждений

Пенза недалека от транспортного коллапса. Такие невеселые мысли одолевают водителей, которые волею судеб оказываются около медицинских учреждений города. Отсутствие парковок возле больниц давно стало хронической проблемой, решать которую пытаются с той или иной степенью успешности.

Областная женская консультация на Пушкина. Десять утра. В рабочие дни в крайней правой полосе всегда стоит одна или несколько машин, мигающих «аварийкой». Это будущие отцы. Здесь они ждут, пока беременные жены выйдут после приема. Машины стоят на проезжей части, потому что больше поставить их некуда.

Все, кто едет по Пушкина в сторону центра, вынуждены объезжать ожидающих, что замедляет и без того неторопливый трафик. Бесплатная парковка у областной больницы имени Бурденко, на улице маршала Крылова, забита, что называется, под завязку. Не то что припарковаться - проехать по улице получается не с первого раза. Далеко не все пациенты могут себе позволить оставить машину за несколько кварталов и прогуляться пешком. Поэтому приходится ждать своей очереди.

Через какое-то время место все же находится. Рядом с областной больницей еще одно крупное медицинское учреждение - перинатальный центр. Около него нет ни одного парковочного места. Почему при проектировании современной многофункциональной клиники не предусмотрели паркинг, вопрос скорее риторический. Конечно, есть платная парковка на улице Лермонтова на 53 места. Впрочем те, кто хотя бы раз приезжали туда, знают, что на семиэтажный перинатальный центр и несколько корпусов областной больницы этого катастрофически не хватает.

«Здесь нет мест уже без десяти восемь. Никуда не встанешь, я сейчас поставил машину, но только у высоток на ул. Карла Маркса», - сказал житель Пензы Евгений Лапшин.

Впрочем, есть надежда на улучшение дорожной ситуации. На 2018 год запланировано создание парковочных мест на улице Пушкина у женской консультации. Кроме того, парковка на Лермонтова станет автоматизированной. В городском управлении транспорта и связи считают, что это поможет.

«Предусмотрены бюджетные средства, в настоящее время проводится процедура электронного аукциона с целью определения подрядной организации для выполнения работ. Кроме этого, в программе БКД также планируется расширение существующих проезжих частей и организация заездных карманов для организации парковок», - рассказала начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина.

Кроме того, по программе «Безопасные и качественные дороги» запланировано создание парковочных мест на улицах Одесской, Красной, возле больницы имени Семашко, а также Ульяновской, Собинова, Гоголя, Стрельбищенской, Чкалова и Попова.