Пензенцы возмущены огромными очередями в МРЭО ГИБДД

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04 апреля 2017, 15:02Общество
Пензенец опубликовал в Facebook видео очереди в МРЭО ГИБДД и возмутился его новым местоположением.
«Хочу высказать свое негодование по поводу нового месторасположения МРЭО ГИБДД в Пензе. Товарищи, это просто стыд и позор. Парковки никакой, осмотр ТС делается в другом месте, процесс получения талона - вообще отдельная история. В процессе формирования очереди несколько раз чудом не дошло до драк. Просто нет слов» - написал он в Сети.
Возмущение мужчины разделили и другие горожане, об этом свидетельствуют комментарии, которые они оставили под публикацией.
«А кто у нас контролирует качество оказания госуслуг? Кому жаловаться на наплевательство на граждан?» - поинтересовался горожанин.
За комментарием ИА «Пенза-Пресс» обратилось с региональное управление ГИБДД. Редакционный запрос направлен в ведомство.
Ранее информагентство писало о том, что в этом году планируется реконструкция здания МРЭО – на это потратят более 11 млн рублей.
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