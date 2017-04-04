04 апреля 2017, 15:02Общество Пензенцы возмущены огромными очередями в МРЭО ГИБДД Пензенец опубликовал в Facebook видео очереди в МРЭО ГИБДД и возмутился его новым местоположением.

«Хочу высказать свое негодование по поводу нового месторасположения МРЭО ГИБДД в Пензе. Товарищи, это просто стыд и позор. Парковки никакой, осмотр ТС делается в другом месте, процесс получения талона - вообще отдельная история. В процессе формирования очереди несколько раз чудом не дошло до драк. Просто нет слов» - написал он в Сети.

Возмущение мужчины разделили и другие горожане, об этом свидетельствуют комментарии, которые они оставили под публикацией.

«А кто у нас контролирует качество оказания госуслуг? Кому жаловаться на наплевательство на граждан?» - поинтересовался горожанин.

За комментарием ИА «Пенза-Пресс» обратилось с региональное управление ГИБДД. Редакционный запрос направлен в ведомство.

Ранее информагентство писало о том, что в этом году планируется реконструкция здания МРЭО – на это потратят более 11 млн рублей.

Общество

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Источник фотографии: Скриншот - https://www.facebook.com/paul.agapov?fref=ts