Пензенцы возложили цветы в память о жертвах пожара в Кемерово

28 марта по всей России объявлен Днем траура. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в связи с трагедией, которая произошла 25 марта в Кемерово. По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Многие пензенцы восприняли произошедшее как личную трагедию.

Памятная акция прошла на площади у дома молодежи - люди зажигали свечи, несли игрушки и возлагали цветы.

«Ехала на маршрутке, увидела этот столик, зашла на рынок, взяла цветы и принесла сюда. Людям не безразлична эта ситуация, погибли дети, это очень страшно. Я сама мать, бабушка, трудно представить, что сейчас чувствуют родственники, сочувствую им», - рассказала жительница Пензы Ольга Панфилова.

«Для России это большое горе, это не война, а просто безответственность людей. Скорблю со всеми», - сказал председатель регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

«Мы пришли сюда для того, чтобы выразить соболезнования и почтить память погибших, постараемся сделать все, чтобы не допустить такой трагедии в Пензе», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.