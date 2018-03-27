Пензенцы возложили цветы в память о жертвах пожара в Кемерово

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27 марта 2018, 19:42Общество
28 марта по всей России объявлен Днем траура. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в связи с трагедией, которая произошла 25 марта в Кемерово. По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Многие пензенцы восприняли произошедшее как личную трагедию.
Памятная акция прошла на площади у дома молодежи - люди зажигали свечи, несли игрушки и возлагали цветы.
«Ехала на маршрутке, увидела этот столик, зашла на рынок, взяла цветы и принесла сюда. Людям не безразлична эта ситуация, погибли дети, это очень страшно. Я сама мать, бабушка, трудно представить, что сейчас чувствуют родственники, сочувствую им», - рассказала жительница Пензы Ольга Панфилова.
«Для России это большое горе, это не война, а просто безответственность людей. Скорблю со всеми», - сказал председатель регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.
«Мы пришли сюда для того, чтобы выразить соболезнования и почтить память погибших, постараемся сделать все, чтобы не допустить такой трагедии в Пензе», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
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