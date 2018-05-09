Пензенцы возложили цветы к Вечному огню

В Пензе у Монумента воинской и трудовой Славы прошел праздничный парад. Великая Отечественная война в России, без преувеличения, затронула каждую семью. Более 300 тысяч пензенцев ушли на фронт и больше половины из них так и не вернулись.

Она знает о войне не понаслышке. Антонина Савина - ветеран трудового фронта, потеряла в сороковые большую часть своей семьи. Память о них и всех павших войнах хранит всю жизнь. Каждый год старается в День Победы попасть на торжественный парад.

«Счастья, здоровья. Нам выпала такая доля идти на фронт громить врага, За Родину умирали, хотя хотелось очень жить», - сказала она.

Как и в далеком 41-м все от мала до велика, от военнослужащего до колхозника, встали на защиту Отечества, так и сегодня День Победы отмечают все вместе.

Великая Отечественная война затронула почти каждую семью. Более 300 тысяч пензенцев тогда ушли на фронт и больше половины отдали за Победу свою жизнь. Торжественный парад начался с долгожданного для всей страны сообщения Юрия Левитана о капитуляции Германии.

Для собравшихся выступили сотни школьников с шарами цветов георгиевской ленты, а детский хор исполнил самую мирную песню - «Должны смеяться дети».

Со ступеней Монумента, звучали поздравления и слова благодарности в адрес тех, кто ценою своей жизни ковал Великую Победу.

«Мы помним, гордимся и благодарим. Вам ветеранам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, терпеливым и самоотверженным труженикам тыла низкий поклон за все, что вы сделали для нас», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Тишина опустилась над огромным проспектом, когда в память павших объявили минуту молчания, после которой, по традиции, последовала церемония возложения цветов к Вечному огню.

С фронтов не вернулись более 200 тысяч пензенцев. К Монументу горожане шли нескончаемым потоком, а после еще долго не спешили расходиться.