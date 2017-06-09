09 июня 2017, 17:04Общество Пензенцы вновь подняли вопрос о переводе часов Жители Пензенской области в «Жалобной книге» нашего информационного агентства продолжают обсуждать тему перевода часов.

Дачников и сельчан не устраивает, что летом рано темнеет – приходя вечером с работы, не все успевают прополоть и полить посадки. В четыре часа утра, когда уже светло, делать это неудобно, так как по биологическим часам – это все-таки ночь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Нужно опрашивать не тех, кто в рабочие дни гуляют по ул. Московской. Им-то, правильно, все равно. Опрашивать надо работающих людей, дачников, деревенских, которые живут в области. Темнеет в 8 часов вечера. Летом! Благодать для лентяев: мол, огород зарос, а я не виноват, что темнеет рано. Все пишут, говорят, что можно вставать в три часа утра. Ну и кто из тех, кто высказывает такие предложения, так рано просыпается?» - отметил один из участников обсуждения.

«Родное, нормальное время. Просто не надо спать до 8 часов, а вставать в 5 - вместе с солнцем, как природой заложено, и делать добрые дела. Потом - на работу. Уставший от работы человек поужинает и через пару часиков спать ляжет - вместе с солнцем, как природа заложила», - отмечают противники перевода стрелок.

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