05 декабря 2017, 19:19Культура Пензенцы в восторге от концерта «ДДТ» В Пензе с программой «История звука» (12+) выступила знаменитая группа «ДДТ». Концерт прошел на «Дизель-Арене» и стал по-настоящему уникальным: за почти 30-летнее существование музыкального коллектива - это только вторая ретроспективная программа.

Сотни людей пришли на «Дизель-Арену» задолго до начала. Самая длинная очередь была на танцпол. Среди поклонников были представители всех возрастов, причем не только пензенцы, но и жители соседних регионов.

«Мы приехали из Республики Мордовия, ждали очень долго концерта. Спасибо за организацию!» - поделился Василий Сергеев.

На пензенскую сцену вышел основатель, лидер и единственный бессменный участник группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Перед выступлением было обязательное обращение к публике, несколько слов о новой концертной программе.

«Это 30 лет новейшей истории в песнях «ДДТ». Мы специально подбирали вещи, которые на наш взгляд наиболее аутентичные тому или иному времени. Музыканты у нас молодцы, все старались, чтобы было все слышно и видно», - рассказал основатель и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.

Концерт действительно уникален. За несколько десятилетий активной творческой деятельности коллектив только однажды выступал с ретроспективной программой – «От и До», посвященной 15-летию группы. И вот, снова поклонники получили возможность услышать песни, которые музыканты не исполняли со сцены более 10 лет.

Песни из 80-х, 90-х, нулевых - только самая лучшая музыка и актуальные тексты. Рок-н-ролл, хард-рок, ритм-энд-блюз, джаз - представление «ДДТ» стало разнообразным по жанрам, стилям и звуку. Впечатление от происходящего на сцене усилило световое оформление шоу.

Концерт продолжался почти три часа. Как объяснил лидер группы, обращаясь к прошлому через свои песни, он хочет разобраться в настоящем и надеется, что сможет помочь в этом и своим слушателям.

Культура

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