Звонницы пензенских храмов открыли для всех желающих

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17 апреля 2017, 19:05Общество
Трезвонить во все колокола разрешается! В пасхальную неделю или, как ее еще называют звонильную, звонницы пензенских храмов открыты для всех желающих. В Светлый понедельник принято вспоминать о первом дне после воскресения Иисуса Христа и славить Спасителя, в том числе - колокольным звоном.
С особым настроением в пасхальный понедельник пензенцы спешат в храмы. В этот день славить воскресшего Христа Спасителя колокольным звоном разрешается всем желающим. У профессиональных звонарей работы прибавляется - перевязывать оснастку в Светлую неделю приходится чаще.
Аркадий Царан мастерством колокольного звона овладел 20 лет назад. По его мнению, даже имея талант, этому искусству нужно обучаться годами.
«У меня это как-то само по себе получается. Когда птица летит, разве она думает, как она летит? Или когда рыба плывет, она не думает, так и здесь», - поделился звонарь Спасского кафедрального собора Аркадий Царан.
«Целую неделю церковь радуется, ликует. Люди собираются в храмы, причащаются, после окончания службы проводится крестный ход с колокольным звоном, песнопениями, чтением Евангелия», - рассказал ключарь Спасского кафедрального собора Максим Зорин.
От большого - к самому маленькому. В зависимости от размера, колокола отличаются звучанием. Прежде чем передать новичку веревки, проводят короткий инструктаж.
У Благовещенского храма - малая звонница, которую в скором времени поднимут на самую высокую в Пензе колокольню.
Наружные работы на колокольне планируют завершить к концу 2017 года. До наступления холодов оштукатурят и покрасят стены, смонтируют декоративные элементы.
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