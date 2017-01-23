Пензенцы в феврале получат новые квитанции за ЖКУ

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23 января 2017, 19:05Общество
Оплата коммунальных ресурсов станет прозрачнее. Квитанции за январь пензенцам придут уже в новом формате.
Суть новшества в том, что с 2017 года расходы на оплату холодной, горячей воды, а также электроэнергии, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирных домах, уберут из квитанций за коммунальные услуги. Однако суммы никуда не исчезнут, изменится методика их расчета.
«Если раньше общедомовые нужды были одной строкой и по всему дому, то сейчас мы увидим расход по всей квартире. Останется отдельно это по индивидуальным приборам расходы все. И ОДН, это так раньше называемые, а теперь расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме будет отдельными строчками, то мы увидим свою площадь и установленный регулятором норматив», - рассказала начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.
Плата за домовые нужды войдет в жилищную услугу. Размер будет фиксирован, исходя из норматива, который установлен в каждом субъекте страны. Согласно новому порядку, жители будут оплачивать то, что установлено. А то, что нагорело или накапало по счетчику сверх норматива, ляжет на управляющую компанию или обслуживающую организацию.
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