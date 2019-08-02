Пензенцы в августе увидят реконструкцию Отечественной войны 1812 года

Информация о мероприятии появилась на странице зампреда правительства Пензенской области Олег Ягов в соцсети «ВКонтакте». По его словам, мероприятие стартует 10 августа. В 17.30 на улице Московской пройдет военный парад участников, облаченных в форму русских и французских полков начала XIX века. После парада зрители смогут увидеть церемониал у памятника российскому военачальнику и поэту, Герою Великой Отечественной войны 1812 года Денису Давыдову с последующим возложением цветов.

Во второй день фестиваля на поле в микрорайоне Шуист, которое располагается в конце проезда Будищева, будет развернут исторический лагерь русской и французской армий.

«Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00. Ключевым событием мероприятия станет реконструкция боя Отечественной войны 1812 года. В пороховом дыму смешаются кавалерия, пехота, артиллерия, будет показана тактика русской армии начала XIX века. В фестивале примут участие члены военно-исторических клубов из 13 городов России», - рассказал Олег Ягов.

Также на празднике будут работать кавалерийская площадка, площадка юного артиллериста, пехотная школа, походная кузница, отливка оловянных солдатиков, исторический тир из дульнозарядного оружия, лучный тир, выставка старинного стрелкового оружия, площадка исторического фехтования, фотозона с историческими костюмами. Кроме того, гости фестиваля смогут покататься на лошадях.

В завершение мероприятия состоится концерт старинной солдатской и казачьей музыки в исполнении народных коллективов, добавил зампред, пишет ИА «Пенза-Пресс».